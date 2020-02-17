Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi - Son Dakika Dünya

Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

6 saat önce

Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi

Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi, System.String[]

Hindistan, Türkiye Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ı ilgili bakanlığa çağırarak Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Keşmir'e yönelik sözlerinden duyduğunu rahatsızlığı dile getirdi.


Türkiye'yi başka ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayan Hindistan dışişleri bakanlığı sözcüsü, "Bu son gelişme bir kez daha Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını gösteren bir eğilim ve bu Hindistan için kabul edilemez." dedi.

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Şakir Özcan, Hindistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:34 
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