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Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi
6 saat önce
Hindistan, Erdoğan'ın sözleri nedeniyle Türkiye'ye nota verdi
Hindistan, Türkiye Büyükelçisi Şakir Özcan Torunlar'ı ilgili bakanlığa çağırarak Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta Keşmir'e yönelik sözlerinden duyduğunu rahatsızlığı dile getirdi.
Türkiye'yi başka ülkelerin iç işlerine karışmakla suçlayan Hindistan dışişleri bakanlığı sözcüsü, "Bu son gelişme bir kez daha Türkiye'nin diğer ülkelerin iç işlerine karıştığını gösteren bir eğilim ve bu Hindistan için kabul edilemez." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:34
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