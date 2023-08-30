Hindistan, etanolle çalışan araç prototipini tanıttı - Son Dakika

Hindistan, etanolle çalışan araç prototipini tanıttı

Hindistan, etanolle çalışan araç prototipini tanıttı
Son Güncelleme: 30.08.2023 12:33

Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, BS-6 normlarına uygun, etanolle çalışan araç prototipini tanıttı. Esnek yakıt teknolojisi ile ülkenin geleneksel yakıt kaynaklarına bağımlılığı azalacak.

YENİ DELHİ, 30 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan Kara Yolu Taşımacılığı ve Kara Yolları Bakanı Nitin Gadkari, Salı günü BS-6 normlarına (emisyon standartları) uygun, etanolle çalışan araç prototipini tanıttı.

BS-6 uyumlu 2. aşama "elektrikli esnek yakıtlı araç" prototipi, Güney Asya ülkesinde temiz enerji kullanımını artırmak ve teşvik etmek amacıyla Toyota Kirloskar Motor tarafından geliştirildi.

Esnek yakıt teknolojisi karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilir mobiliteyi geliştirmek ve ülkenin geleneksel yakıt kaynaklarına bağımlılığını azaltmak amacıyla, motorun daha yüksek oranda etanol karıştırılmış benzin veya akaryakıtla çalışmasını sağlıyor.

Bakan Gadkari yerli, çevre dostu ve yenilenebilir bir yakıt olan etanolün Hindistan için umut vadettiğini söyledi.

Gadkari, Hindistan'ın kendi kendine yeterli hale gelebilmesi için petrol ithalatına olan bağımlılığını azaltması ve bu hedefe ulaşmak için de petrol ithalatını sıfıra indirmesi gerektiğini söyledi.

Bakan, etanol karışımı ile Hindistan'ın tarımsal büyümesinin yüzde 12'den yüzde 20'ye yükseleceğini ve çok sayıda istihdam imkanı sağlanacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua

Tragger, India, Enerji, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hindistan, etanolle çalışan araç prototipini tanıttı - Son Dakika


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