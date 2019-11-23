Son Dakika Haberleri: Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı

6 saat önce

Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu.

Hindistan feci kaza: 1 ölü, 6 yaralı, System.String[]

Hindistan'da otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü üst geçitten aşağıya uçtu. Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.


Hindistan'ın Haydarabad şehrinde meydana gelen trafik kazasında otomobil üst geçitten uçtu. Feci kazada köprünün altında bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza esnasında köprünün altında bulunan anne hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralandı. Polis virajı alamayan otomobil sürücüsünün kontrolü kaybederek köprüden aşağıya uçtuğunu belirtiyor. Yeni açılan köprüde 3 hafta içinde ikinci kazanın meydana geldiği açıklandı.


Üst geçit trafiğe kapatıldı. - YENİ DELHİ

Haydarabad, Hindistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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