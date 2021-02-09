Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının 17'sini gelecek ay teslim alacak - Son Dakika

Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının 17'sini gelecek ay teslim alacak

09.02.2021 10:01
Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının 17'sini gelecek ay teslim alacak, System.String[]

Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 17'sini mart ayında teslim alacağı bildirildi.

Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 17'sini mart ayında teslim alacağı bildirildi.

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Fransa ile yaklaşık 5 yıl önce varılan anlaşmada sipariş edilen Rafale savaş uçakları hakkında parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyini (Rajya Sabha) bilgilendirdi.

Singh burada yaptığı konuşmada, şimdiye kadar 11 Rafale savaş uçağının ülkeye ulaştığını söyledi.

Mart ayında 17 savaş uçağını daha teslim alacaklarını belirten Singh, geri kalan savaş uçaklarının teslimatının Nisan 2022'ye kadar tamamlanacağını ifade etti.

Şimdiye kadar 11 uçak teslim alındı

Yeni Delhi yönetimi, 2016'da Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation ile 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalamış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Fransa daha sonra Rafale savaş uçaklarından, 3'ünü Kasım 2020'de, 3'ünü ocak ayında teslim etmişti.

Rafale savaş uçakları tartışmalara konu oldu

Fransa ile Eylül 2016'da anlaşma yapıldığından bu yana söz konusu uçaklar Hindistan'da tartışma konusu olmayı sürdürdü.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunmuştu.

Modi hükümeti Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddetmişti.

Öte yandan, Fransız savunma şirketi Dassault tarafından üretilecek 36 savaş uçağının Hindistan'a 8,7 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor.

Fransa, India, Savaş, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan Fransa'dan sipariş ettiği Rafale savaş uçaklarının 17'sini gelecek ay teslim alacak - Son Dakika


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