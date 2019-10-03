Hindistan: Gandhi'nin küllerinin bir kısmı çalındı; mezarına

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandhi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde küllerinin bir kısmının çalındığı ortaya çıktı.



Ülkenin iç kesimindeki Madhya Pradeş eyaletinde Rewa şehri emniyeti, Bapu Bhawan Anıtı'nda 1948 yılından bu yana tutulan Gandhi'nin küllerinin bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını doğruladı. Hırsızların ayrıca Gandhi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdığı belirtildi.