Son Dakika Haberleri: Hindistan: Gandhi'nin küllerinin bir kısmı çalındı; mezarına "hain" yazıldı
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Hindistan: Gandhi'nin küllerinin bir kısmı çalındı; mezarına "hain" yazıldı

1 saat önce

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde bir anıtta tutulan küllerinin bir bölümünün çalındı. Hırsızların ayrıca Gandi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdı.

Hindistan: Gandhi'nin küllerinin bir kısmı çalındı; mezarına

Hindistan Bağımsızlık Hareketi'nin siyasi lideri Mahatma Gandhi'nin doğumunun 150. yıl dönümünde küllerinin bir kısmının çalındığı ortaya çıktı.


Ülkenin iç kesimindeki Madhya Pradeş eyaletinde Rewa şehri emniyeti, Bapu Bhawan Anıtı'nda 1948 yılından bu yana tutulan Gandhi'nin küllerinin bir bölümünün hırsızlar tarafından çalındığını doğruladı. Hırsızların ayrıca Gandhi'nin fotoğrafı üzerine yeşil boyayla "hain" yazdığı belirtildi.

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Mahatma Gandhi, Hindistan, Gandhi, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:01 
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