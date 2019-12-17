Hindistan gençlik kongresi, polisin sert müdahalesini kınadı - Son Dakika
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Hindistan gençlik kongresi, polisin sert müdahalesini kınadı

6 saat önce

Hindistan Gençlik Kongresi, polisin sert müdahalesini kınadıHindistan, (DHA)- Hindistan'da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polisin iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahale bulunması sonrası açıklama yapan Hindistan Gençlik Kongresi, polisin sert müdahalesini kınayarak,...

Hindistan Gençlik Kongresi, polisin sert müdahalesini kınadı

Hindistan, (DHA)- Hindistan'da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polisin iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahale bulunması sonrası açıklama yapan Hindistan Gençlik Kongresi, polisin sert müdahalesini kınayarak, polisin kitlesel baskı için bir araç haline geldiğini iddia etti.

Hindistan'da yayın yapan NDTV'de yer alan habere göre, Hindistan Ulusal Kongre Partisi'nin gençlik kanadı olan Gençlik Kongresi, iki İslami üniversitede polisin öğrencilere sert müdahalesini kınadığı ve buna dair yaptığı açıklamada, 'Meydana gelen olaylar, devletin üniversitelerdeki siyasal faaliyetleri nasıl bastırdığı ve polisin nasıl kitlesel baskı için bir araç haline geldiği ve yükselen muhalif sesleri susturmada caydırıcı görevini üstlendiği sorularını yöneltiyor' ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR

Habere göre öte yandan, Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolar hız kesmeden Hindistan'ın farklı noktalarında devam ediyor. Yeni Delhi'de 7 metro istasyonunda girişler ve çıkışlar kapatıldı. Çıkan olaylarda bir okul otobüsünün zarar gördüğü ve bir polis kontrol noktasının ateşe verildiği belirtildi. Polis protestoculara cop ve göz yaşatıcı gazla müdahale ederken, yaklaşık 2 bin protestocunun polislere taş attığı ve araçları ateşe verdiği belirtildi.

NELER OLMUŞTU

Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde, Jamia Millia İslamia Üiversitesi ve Aligarh Müslim Üniversitesi (AMU) kampüslerine müdahale eden polisin biber gazının yanı sıra gerçek mermi kullandığı ileri sürülmüştü. Üniversite yetkilileri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, polisin üniversiteye zorla girdiğini, biber gazıyla müdahalede bulunduğu ve gerçek mermiyle öğrencilere ateş açması sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını iddia etmişti. Ayrıca öğrencilerin barışçıl eylemlerde bulunduğu, otobüs yakmak gibi şiddet eylemlerinin başka güçlerce itibarsızlaştırma girişimi olduğunu savunulmuş ve Jamia Millia ve AMU'da devam eden protestoların başka üniversitelerde de başladığı bildirilmişti.

Hindistan gençlik kongresi, polisin sert müdahalesini kınadı

Hindistan, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
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