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Hindistan güvenlik güçleri Keşmirli aktivisti gözaltına aldı - Son Dakika

Hindistan güvenlik güçleri Keşmirli aktivisti gözaltına aldı

23.11.2021 13:22
Hindistan güvenlik güçleri Keşmirli aktivisti gözaltına aldı

Hindistan güvenlik güçlerinin, Cammu Keşmir bölgesinin önde gelen insan hakları aktivisti Khurram Parvez'i gözaltına aldığı bildirildi.

Hindistan güvenlik güçlerinin, Cammu Keşmir bölgesinin önde gelen insan hakları aktivisti Khurram Parvez'i gözaltına aldığı bildirildi.

Khurram Parvez'in eşi Samina'nın basın mensuplarına yaptığı açıklamaya göre, Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansından polis ve paramiliter askerler, aktivist Parvez'in evine ve ofisine baskın düzenleyerek saatlerce arama yaptı.

Baskında Parvez'in cep telefonu ve dizüstü bilgisayarına el konuldu.

Soruşturma Ajansından herhangi bir açıklama yapılmazken Parvez gözaltına alındı.

Parvez'in ailesine iletilen resmi bildiride, aktivistin Hindistan terörle mücadele yasası kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

İnsan hakları aktivisti Parvez, Cammu Keşmir bölgesindeki Hindistan askerlerinin karıştığı şiddet olayları hakkında raporlar kaleme alan Cammu Keşmir Sivil Toplum Koalisyonunun koordinatörlüğünü yürütüyor.

İnsan hakları grubu, bölgedeki güvenlik güçlerinin geniş yetkilere sahip olmasının yaygın hak ihlallerine yol açtığını rapor etmiş ve Hindistan güvenlik güçlerinin, Srinagar'da düzenledikleri bir baskında 3 sivili öldürmesine tepki göstermişti.

Birçok insan hakları aktivistinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Parvez, 2006 yılında Reebok İnsan Hakları Ödülü'ne layık görülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları savunucuları özel raportörü Mary Lawlor, sosyal paylaşım sitesi Twitter'den yaptığı paylaşımda, Parvez'in terörist değil bir insan hakları savunucusu olduğunu ifade ederek aktiviste destek verdi.

Hindistan, 5 Ağustos 2019'da kabul ettiği anayasa değişikliğiyle Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmış, eyalet yönetimini lağvederek bölgeyi merkeze bağlı iki ayrı Birlik Toprağı'na ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyelerini gözaltına almıştı.

Güvenlik güçleri, İnsan Hakları, Polis, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan güvenlik güçleri Keşmirli aktivisti gözaltına aldı - Son Dakika


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