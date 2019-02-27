Hindistan Haber Ajansı Anı, Hindistan Hava Sahasında Pakistan'a Ait Bir F-16'nın Düşürüldüğünü...
1 saat önce
IHAAW094935-ASA/27-02-2019- Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.
IHAAW094935-ASA/27-02-2019
- Hindistan
haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan
'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı. 27.02.2019 09: 49: 35 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:55 Kaynak: İHA
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