Son Dakika Haberleri: Hindistan Haber Ajansı Anı, Hindistan Hava Sahasında Pakistan'a Ait Bir F-16'nın Düşürüldüğünü...

Hindistan Haber Ajansı Anı, Hindistan Hava Sahasında Pakistan'a Ait Bir F-16'nın Düşürüldüğünü...

1 saat önce

IHAAW094935-ASA/27-02-2019- Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı.

Hindistan Haber Ajansı Anı, Hindistan Hava Sahasında Pakistan'a Ait Bir F-16'nın Düşürüldüğünü..., System.String[]
IHAAW094935-ASA/27-02-2019

- Hindistan haber ajansı ANI, Hindistan hava sahasında Pakistan'a ait bir F-16'nın düşürüldüğünü açıkladı. 27.02.2019 09: 49: 35 TSI
NNNN - KEŞMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:55 Kaynak: İHA

Hindistan, Pakistan, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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