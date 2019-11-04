Son Dakika Haberleri: Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti
BBC
Son Dakika Dünya Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti

Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti

6 saat önce

Hindistan'ın başkenti Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi. Alınan kararla plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de güvenli seviyelerin fazlasıyla üzerine çıkan hava kirliliği, yetkilileri trafiğe çıkan araç sayısını azaltacak tedbirlere yönlendirdi.

Alınan kararla bugünden itibaren plaka numarası tek ve çift rakamla biten özel araçlar aynı gün trafiğe çıkamayacak. Uygulamanın 15 Kasım'a kadar sürmesi planlanıyor.

Hindistan benzer uygulamaları 2016 ve 2017 yıllarında da devreye sokmuştu.

Trafiğe çıkan araç sayısının geçici olarak azaltılmasının, kısa vadede hava kirliliğini azaltıcı yönde etki yapıp yapmadığı yönünde net bir veri bulunmuyor.

Hindistan'ın başkenti Delhi'de PM 2.5 olarak adlandırılan havadaki zararlı partikül yoğunluğu, güvenli seviye eşiğinin oldukça üzerine çıkmış durumda.

Dünya Sağlık Örgütü, PM 2.5 yoğunluğunun 25'in üzerine çıkmasının hava kalitesinin ciddi biçimde bozulduğu anlamına geldiğini söylüyor.

"AÇIK HAVADAKİ ZAMANINIZI EN AZA İNDİRİN" ÇAĞRISI

Küresel çağta anlık hava kalitesi ölçümlemesi yapan Dünya Hava Kalitesi Endeksi'nin verilerine göre Delhi'de PM 2.5 seviyesi 479'a, yani güvenli seviye eşiğinin yaklaşık 20 katına ulaşmış durumda.

Hindistan'da sağlık yetkilileri Delhi halkına sokağa çıkmamaları çağrısında bulunuyor ve açık havada geçirilen zamanın en aza indirilmesini söylüyor.

Kentte okullar da Salı gününe kadar tatil edilmiş durumda. Okul tatili süresinin uzatılması da gündemde.

YÜZBİNLERCE ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKİLECEK

Delhi Valisi Arvind Kerjriwal, 'tek-çift plaka' uygulaması sayesinde yüzbinlerce aracın trafikten çekileceğini söyledi.

Uygulamayı ihlal eden sürücülere 4 bin rupi (yaklaşık 56 ABD Doları) ceza kesilecek.

Toplu taşıma araçları, ambulanslar, polis arabaları, taksiler ve iki tekerlekli taşıtların yanı sıra, arabada tek başına bulunan kadınlar uygulamadan muaf tutulacak.

Hindistan hava kirliliğiyle mücadele için tek-çift plaka uygulamasına geçti
CHP Parti Meclisi, Hindistan, Delhi, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:55 
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