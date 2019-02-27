Hindistan Hava Kuvvetleri'ne Ait Bir Savaş Uçağının Cammu Keşmir Bölgesinde Düştüğü Bildirildi.
47 dakika önce
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.
Hindistan
Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:05 Kaynak: AA
Hatay'da Düşen Suriye Savaş Uçağının Pilotuna Beraat
Keşmir'de Tansiyon Yükseliyor... Hint Basını: Hint Savaş Uçağı Düştü, Pilotlar Öldü
Son Dakika! Pakistan Ordusu, Hava Sahalarına Giren İki Hint Savaş Uçağından Birini Düşürdüğünü Duyurdu
AK Parti'nin Ankara Adayı Özhaseki Yeni Parti İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu