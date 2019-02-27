Son Dakika Haberleri: Hindistan Hava Kuvvetleri'ne Ait Bir Savaş Uçağının Cammu Keşmir Bölgesinde Düştüğü Bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne Ait Bir Savaş Uçağının Cammu Keşmir Bölgesinde Düştüğü Bildirildi.

47 dakika önce

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'ne Ait Bir Savaş Uçağının Cammu Keşmir Bölgesinde Düştüğü Bildirildi., System.String[]
Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağının Cammu Keşmir bölgesinde düştüğü bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:05 Kaynak: AA

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