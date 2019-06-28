Son Dakika Haberleri: - Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 3 Yılda 27 Uçağı Düştü
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- Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 3 Yılda 27 Uçağı Düştü

52 dakika önce

- Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 3 yılda 27 uçağı düştüYENİ DELHİ - Hindistan hükümeti, 2016'dan beri meydana gelen kazalarda hava kuvvetlerine ait 27 uçağın kaybedildiğini bildirdi.

- Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 3 yılda 27 uçağı düştü
YENİ DELHİ - Hindistan hükümeti, 2016'dan beri meydana gelen kazalarda hava kuvvetlerine ait 27 uçağın kaybedildiğini bildirdi.
Hindistan'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Shripad Naik yaptığı açıklamada, 2016'dan bu yana meydana gelen kazalarda hava kuvvetlerine ait 15 helikopter ve savaş uçağı dahil 27 uçağın kaybedildiğini bildirildi. Naik, kaybedilen uçakların savaş jetleri, helikopterler, naklive eğitim uçakları olduğunu belirtti. Bakan, "2016-2017 yılları arasında 6 IAF savaş uçağı, 2 helikopter, 1 nakliye uçağı ve 1 eğitim uçağı düştü. 2017-2018 yılları arasında hava kuvvetlerinin 2 savaş uçağı ve 3 nakliye uçağı düştü. 2018- 2019 yılları arasında ise 7 IAF savaş uçağı, 2 helikopter ve 2 eğitim uçağı kaybedildi. Bu yıl ise sadece 1 kaza meydana geldi" ifadelerini kullandı.
- Hindistan Hava Kuvvetleri'nin 3 Yılda 27 Uçağı Düştü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:56 Kaynak: İHA
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