Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın...
1 saat önce
Hindistan Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı.
Hindistan
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:52 Kaynak: İHA
Havayollarına ait Mumbai-Newark seferi yapan bir uçak, bomba tehdidi nedeniyle Londra
'nın Stansted Havaalanı'na acil iniş yaptı. - LONDRA
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