Son Dakika Haberleri: Hindistan havayollarında yolculara bagaj şoku
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Hindistan havayollarında yolculara bagaj şoku

12 dakika önce

Hindistan havayolları şirketine ait bir uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle yolcularını bilgilendirmeden bagajlarını havaalanında bırakıp seferini gerçekleştirdi.

Hindistan havayollarında yolculara bagaj şoku, System.String[]

Hindistan havayolları şirketine ait bir uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle yolcularını bilgilendirmeden bagajlarını havaalanında bırakıp seferini gerçekleştirdi.


Hindistan havayolu şirketi IndiGo'ya ait 15 Eylül'de Yeni Delhi-İstanbul seferini yapan bir uçak, şiddetli rüzgar nedeniyle yolculara danışmadan valizleri havaalanında bıraktı.


Yolcular, İstanbul Havalimanı'nda saatlerce bekledikten sonra bagajlarının varış noktasına ulaşmadığını öğrendi. Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki son derece sert esen rüzgar nedeniyle İstanbul uçağımızda bazı yük kısıtlamalarımız oldu. Bu da sınırlı miktarda bagajın boşaltılmasına neden oldu" denildi. Yolcular, check-in yapılmasına rağmen uçağın bagajların bırakılmasına sosyal medyada sert tepki gösterdi. "ShameOnIndiGo (Utan IndiGo)" etiketiyle paylaşım yapan yolcular bu durumun kabul edilemez olduğunu belirterek, havayolu şirketini profesyonel davranmamakla suçladı.


IndiGo'dan bugün yapılan başka bir açıklamada, yolculardan özür dileyerek valizlerinin gün sonunda İstanbul'a ulaşacağı belirtildi. - YENİ DELHİ

Yeni Delhi, Hindistan, İstanbul, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:41 Kaynak: İHA
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