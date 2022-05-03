Hindistan, haziran sonuna kadar 19 milyon ton kömür ithal etmeyi hedefliyor - Son Dakika

Hindistan'ın, artan enerji talebiyle başa çıkmak için haziran sonuna kadar 19 milyon ton deniz aşırı kömür ithal etmek istediği bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, dünyanın en büyük 2'inci kömür ithalatçısı olan Hindistan'da hükümet, ilk kez kömür ithalatı için bir zaman takvimi ortaya koydu.

Hindistan Enerji Bakanlığı, gönderdiği talimatla, devlet destekli enerji kuruluşlarından ve özel elektrik idarelerinden, belirlenen miktarda kömürün yüzde 50'sini haziran sonuna, yüzde 40'ını ağustos sonuna ve kalan yüzde 10'unu da eylül sonuna kadar ithal etmelerini istedi.

Bu kapsamda gelecek 3 ay içinde devlet kuruluşlarının yaklaşık 22 milyon ton, özel enerji kuruluşlarının da yaklaşık 16 milyon ton kömür ithal etmesi bekleniyor.

Haziran sonuna kadar ise yaklaşık 19 milyon ton kömür ithal edilmiş olması hedefleniyor.

Giderek artan ulusal enerji talebini karşılamak isteyen ve ülkede elektrik kesintilerine kadar giden enerji krizi ile mücadele eden Hindistan'ın böyle bir ithalat hedefi belirlemesinin, küresel kömür fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Ülkede, beklenmedik sıcak hava dalgalarının nisan ayında artması, elektrik kullanımına ilginin artmasına neden oldu.