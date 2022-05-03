Hindistan, haziran sonuna kadar 19 milyon ton kömür ithal etmeyi hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hindistan, haziran sonuna kadar 19 milyon ton kömür ithal etmeyi hedefliyor

03.05.2022 12:03
Hindistan, haziran sonuna kadar 19 milyon ton kömür ithal etmeyi hedefliyor

Hindistan'ın, artan enerji talebiyle başa çıkmak için haziran sonuna kadar 19 milyon ton deniz aşırı kömür ithal etmek istediği bildirildi.

Hindistan'ın, artan enerji talebiyle başa çıkmak için haziran sonuna kadar 19 milyon ton deniz aşırı kömür ithal etmek istediği bildirildi.

NDTV'nin haberine göre, dünyanın en büyük 2'inci kömür ithalatçısı olan Hindistan'da hükümet, ilk kez kömür ithalatı için bir zaman takvimi ortaya koydu.

Hindistan Enerji Bakanlığı, gönderdiği talimatla, devlet destekli enerji kuruluşlarından ve özel elektrik idarelerinden, belirlenen miktarda kömürün yüzde 50'sini haziran sonuna, yüzde 40'ını ağustos sonuna ve kalan yüzde 10'unu da eylül sonuna kadar ithal etmelerini istedi.

Bu kapsamda gelecek 3 ay içinde devlet kuruluşlarının yaklaşık 22 milyon ton, özel enerji kuruluşlarının da yaklaşık 16 milyon ton kömür ithal etmesi bekleniyor.

Haziran sonuna kadar ise yaklaşık 19 milyon ton kömür ithal edilmiş olması hedefleniyor.

Giderek artan ulusal enerji talebini karşılamak isteyen ve ülkede elektrik kesintilerine kadar giden enerji krizi ile mücadele eden Hindistan'ın böyle bir ithalat hedefi belirlemesinin, küresel kömür fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceği kaydedildi.

Ülkede, beklenmedik sıcak hava dalgalarının nisan ayında artması, elektrik kullanımına ilginin artmasına neden oldu.

YORUMLAR
500
Sıcaklığın 46 dereceye çıktığı Hindistan'da eğitim, tarım ve enerji kaynakları zorda Sıcaklığın 46 dereceye çıktığı Hindistan'da eğitim, tarım ve enerji kaynakları zorda Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi Hindistan'da yolcu trenlerinin seferleri elektrik santrallerine kömür taşımak için iptal edildi

Haziran, Enerji, India, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, haziran sonuna kadar 19 milyon ton kömür ithal etmeyi hedefliyor - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:36 Krem kutusunda kaçırılıyordu! Dünyada 3 tane bulunan Hitit mührü sergilenmeye başladı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:27 Vatandaşa nefes aldıracak Hal Yasası'nın detayları ortaya çıktı
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
10:26 Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, canlı yayında düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:09:26. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan, haziran sonuna kadar 19 milyon ton kömür ithal etmeyi hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement