Hindistan'ı karıştıran olay! Hz. Muhammed'e hakareti protesto eden Müslüman ailelerin evleri yıkıldı

Hindistan'da Halk Partisi (BJP) Sözcüsü Nupur Sharma ve BJP Yeni Delhi Medya Başkanı Naveen Kumar Jindal'ın İslamiyet ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed hakkında söylediği hakaret dolu sözler nedeniyle Müslümanlar sokaklara indi.

300 KİŞİ TUTUKLANDI

Düzenlenen protestolarda şu ana kadar 300 kişinin tutuklandığı bildirilirken, Hindistan Halk Partisi (BJP) Sözcüsü, Uttar Pradesh Eyaleti Başkanı Yogi Adityanath'ın kentteki ayaklanmalara katılmakla suçlanan kişilerin yasadışı kurumlarının ve evlerinin yıkılmasını emrettiğini söyledi.

İNSANLARIN EVLERİNİ YIKTILAR

Kentte, başlatılan protestolarla bağlantılı olduğu iddia edilen ve taş atmakla suçlanan iki kişinin de bugün evleri yıkılırken, yıkılan evlerden birinin Javed Ahmed adlı bir politikacıya ait olduğu belirtildi.

2 ÖLÜ, 10 YARALI

Hindistan'ın Ranchi kentinde dün düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

HAPİSHANEDE DAYAK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan protestolara sahne olan Uttar Pradeş eyaletinde polislerin, Müslüman gençleri darbettiği görüntüler ortaya çıktı. Yeni Delhi Televizyonu'nun (NDTV) haberine göre, BJP'li Eyalet Meclisi Üyesi Shalabh Mani Tripathi, Twitter hesabından "İsyancılara hediye iadesi" başlığıyla video paylaştı. Uttar Pradeş'in Saharanpur kentindeki bir karakolda 10 Haziran'da kaydedilen videoda, 2 polisin 9 Müslüman gence kötü muamelesi gözler önüne serildi.

Görüntülerde, polislerin ellerindeki lathi coplarıyla (Hindistan polisi tarafından kullanılan bambudan yapılan uzun cop) gençleri dövdüğü görülüyor. Uttar Pradeş Başbakanı Yogi Adityanath'ın eski basın danışmanı da olan Tripathi'nin paylaştığı görüntülerde, gençlerin kendilerini darbelerden korumaya çalıştığı dikkati çekiyor. Sosyal medya kullanıcıları da görüntülere "Polis vahşeti. (Hindistan Başbakanı Narendra) Modi'nin tüm polisleri Hindistan'daki Müslümanlara karşı nasıl radikalleştirdiğini görün." gibi ifadelerle tepkilerini belirtti.

PAKİSTAN, İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI YAPTI

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, Hindistan'daki Müslümanların hayatları, onurları, malları, kültürü, mirası ve dini özgürlüklerinin korunması için İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ve teşkilata üye devletlerin çabalarını artırmasını istedi.