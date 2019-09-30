Hindistan'ı sel bastı, araçlar evler sular altında kaldı: en az 120 ölü
50 dakika önce
Hindistan'da üç günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yola açarken şu ana kadar en az 120 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan'da üç günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yola açarken şu ana kadar en az 120 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı araçlar tamamen sular altında kaldı. Sel sebebiyle evler çökerken yollar ve dükkanlar da sular altında kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:48
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