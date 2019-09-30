Son Dakika Haberleri: Hindistan'ı sel bastı, araçlar evler sular altında kaldı: en az 120 ölü
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Hindistan'ı sel bastı, araçlar evler sular altında kaldı: en az 120 ölü

50 dakika önce

Hindistan'da üç günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yola açarken şu ana kadar en az 120 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da üç günden bu yana devam eden şiddetli yağışlar sele yola açarken şu ana kadar en az 120 kişi hayatını kaybetti. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı araçlar tamamen sular altında kaldı. Sel sebebiyle evler çökerken yollar ve dükkanlar da sular altında kaldı.

Hindistan'ı sel bastı, araçlar evler sular altında kaldı: en az 120 ölü

Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:48 
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