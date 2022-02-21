Hindistan İçişleri Bakanı Shah: "Tüm dinler okulların kıyafet kurallarını kabul etmeli" - Son Dakika

Hindistan İçişleri Bakanı Amit Shah, hangi dine mensup olursa olsun tüm vatandaşların kıyafet zorunluluğuna tabi olduğunu belirtti.

Shah, News18 ile yaptığı röportajda, başörtüsü yasağına ilişkin mahkeme kararı açıklandığında bunu kabul edeceğini ve herkesin kabul etmesi gerektiğini söyledi.

"Tüm dinler okulların kıyafet kurallarını kabul etmeli." ifadesini kullanan Shah, düşüncesinin, sadece mahkeme karar verene kadar geçerli olduğunu kaydetti.

Karnataka eyaletinde başörtüsü yasağı

Eyalet genelinde uzun süredir uygulanan başörtüsü yasağı, 1 Ocak'ta devlete ait Udupi Kadın Yüksek Okulundaki Müslüman öğrencilerin derslere başörtüsüyle girmesiyle tartışılmaya başlamıştı.

Karnataka'da diğer okullarda da Müslüman kız öğrencilerin başörtülü derslere girmesi üzerine Hindu öğrenciler tepki göstererek derslere safran rengi şalla girmişti.

Udupi'deki okul yöneticileri, hükümet yetkilileri ile öğrenci ve aileleri arasında 19 Ocak'ta yapılan toplantıda bir çözüme varılamamış, 5 kız öğrenci okul dışında protestolara başlamıştı.

Eyalet hükümeti, 26 Ocak'ta uzman heyeti kurmuş; heyet görüşünü bildirene kadar başörtülü öğrencilerin üniforma kurallarına uyması ve okula başörtüsüz girmesi istenmişti.

Başörtülü öğrenciler, 31 Ocak'ta Karnataka Yüksek Mahkemesine başvurarak başörtüsünün Hindistan anayasasının sağladığı temel bir hak olduğunu savunmuştu.

Mahkeme, başörtüsü gerginliğinin yaşandığı eyalette öğrencilerin konuya dair karar açıklanıncaya kadar başörtüsüyle okullara giremeyeceğini bildirmişti.

Mahkeme başkanı, ayrıca, yetkililere eyalette başörtüsü gerginliği nedeniyle ara verilen eğitimlere devam edilmesi direktifini vermişti.