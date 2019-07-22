Son Dakika Haberleri: Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı
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Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı

12 dakika önce

Hindistan teknik bir aksaklık nedeniyle geçtiğimiz hafta iptal edilen ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı.

Hindistan, ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı, System.String[]
Hindistan teknik bir aksaklık nedeniyle geçtiğimiz hafta iptal edilen ikinci Ay misyonunu yeniden başlattı. Hindistan, geçtiğimiz Pazartesi fırlatılmasına bir saatten daha kısa bir süre kala iptal edilen ikinci Ay misyonunu bir hafta sonra başarıyla başlattı. Chandrayaan-2 adlı uzay aracı yerel saatle 14.43'te Andhra Pradesh eyaletinde yer alan Sriharikota adasındaki uzay üssünden fırlatıldı. Hindistan, 150 milyon dolarlık misyonla uzay aracının Ay'ın güney kutbuna ilk inişini yapmasını umuyor. Chandrayaan-2 uzay aracı birçok teknik aksaklıkla karşı karşıya kalmış, yakıt sızıntısı sorunu ile birlikte Ay görevinin ertelenmesine karar verilmişti. Hindistan bu görevi başarılı bir şekilde gerçekleştirirse, ABD, Rusya ve Çin'den sonra Ay yüzeyine uzay aracı gönderen 4'üncü ülke olacak.
(İHA)
Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:20 Kaynak: İHA
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