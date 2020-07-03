Hindistan, ikinci Kovid-19 aşı adayı için klinik denemeye onay verdi - Son Dakika

Hindistan, ikinci Kovid-19 aşı adayı için klinik denemeye onay verdi

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ikinci aşı adayına insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi.

Hindistan'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ikinci aşı adayına insanlar üzerinde test edilmek üzere onay verildi.

Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor

"Clinicaltiralsarena.com" internet sitesindeki habere göre, Hindistan Genel İlaç Kontrolörlüğü (DCGI), Hint ilaç şirketi Zydus Cadila'nın geliştirdiği "ZyCoV-D" adlı Kovid-19 aşı adayının 1. ve 2. aşama klinik denemelerine onay verdi.

Şirketin Ahmedabad şehrindeki Aşı Teknoloji Merkezinde geliştirilen potansiyel aşının, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde farklı türlerdeki deney hayvanlarında "güçlü bağışıklık tepkileri uyandırmayı başardığı" bildirilmişti.

Şirket, 1000'den fazla sağlıklı gönüllünün katılması planlanan klinik denemelere bu ay içinde başlamayı hedefliyor.

DCGI, Bharat Biotech ilaç şirketinin geliştirdiği "Covaxin" adlı potansiyel aşının klinik denemelerine 30 Haziran'da onay vermişti.

Bu, ülkede klinik denemelerine onay verilen ilk yerli üretim aşı adayı olmuştu.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

18 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 2 Temmuz itibarıyla Kovid-19'a karşı 129 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 18 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 11 milyonu aşarken, 520 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Ahmedabad, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan, ikinci Kovid-19 aşı adayı için klinik denemeye onay verdi - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Avukatlar yasak dinlemedi! Meclis'e yürümek isteyen baro başkanları barikata takıldı
16:09
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:21:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan, ikinci Kovid-19 aşı adayı için klinik denemeye onay verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]