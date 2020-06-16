Hindistan ile Çin askerleri arasındaki çatışmada üç Hint askeri öldü - Son Dakika
BBC

Hindistan ile Çin askerleri arasındaki çatışmada üç Hint askeri öldü

İhtilaflı Keşmir bölgesinde Çin ve Hindistan birlikleri arasında çıkan çatışmada üç Hindistan askerinin öldüğü açıklandı.

Hindistan ile Çin askerleri arasındaki çatışmada üç Hint askeri öldü, System.String[]

İhtilaflı Keşmir bölgesinde Çin ile Hindistan birlikleri arasında çıkan çatışmada üç Hindistan askerinin öldüğü açıklandı.

Hint ordusu, iki taraftan üst düzey askeri yetkililerin "gerginliği yatıştırmak" için müzakereler yaptığını, çatışmada iki taraftan da ölen ve yaralananların olduğunu duyurdu.

Hindistan ordusu, gerginlik sırasında ateş açılmadığını belirtti.

Yerel medya Hint askerlerinin "dövülerek öldürüldüğünü" öne sürdü.

Reuters ajansına göre Çin Hükümeti de Hindistan'dan "tek taraflı adımlar atıp gerginliği tırmandırmamasını" istedi.

Çin: Hindistan askerleri sınırı geçip askerlerimize saldırdı

AFP ajansına göre, Çin, Hint birliklerini sınırı geçip Çin askerlerine saldırmakla suçladı.

İki ülke arasında Ladakh'daki Galwan Vadisi'nde bir süredir gerginlik yaşanıyor.

Hindistan, Çin'in bölgeye son haftalarda binlerce asker yığdığını söylüyor.

İki ülke arasındaki sınır çatışmalarında onlarca yıl aradan sonra ilk kez askerlerin öldüğü belirtiliyor.

İki ülke 1962'de savaşmış, Hindistan ağır bir yenilgi almıştı. Çin'in Hindistan'ın kuzeydoğusuna girmesiyle başlayan savaşta iki taraftan toplam 2.000'den fazla asker yaşamını yitirmişti.

4250 metre yükseklikteki dağlık bir coğrafyada bir ay kadar süren savaşın ardından ateşkes anlaşması imzalanmış ve iki ülke, savaş öncesi sınırlarına dönmüştü.

Hindistan, Çin'in bölgede 38 bin kilometrekare toprağını işgal ettiğini savunuyor.

Son 30 yıl içinde sınır ihtilaflarını çözmek için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı.

Mayıs'ta kuzeydoğudaki Sikkim eyaleti sınırındaki bölgede Çin ve Hindistan birlikleri arasında çatışma ve arbede çıkmıştı.

2017'de iki ülke Çin'in tartışmalı bir bölgede yol genişletme çalışması nedeniyle çatışmaya girmişti.

Dünyanın en büyük orduları arasında yer alan Çin ve Hindistan ordusu, nehir, göl ve dağların çizdiği sınırın pek çok noktasında karşılıklı nöbet tutuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 12:02 

Son Dakika Dünya Hindistan ile Çin askerleri arasındaki çatışmada üç Hint askeri öldü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

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