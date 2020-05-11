Hindistan ile Nepal arasındaki sınır sorunu gerilimi yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın Nepal ile tartışmalı sınır bölgesinde Hint hacılar için bir bağlantı yolu inşa ettiğini açıklamasının ardından, Yeni Delhi ile Katmandu yönetimleri arasındaki tartışmaların dozu arttı.

Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali, Hindistan'ın Katmandu Büyükelçisi Vinay Mohan Kwatra'yı bakanlığa çağırarak, ülkesinin konuyla ilgili memnuniyetsizliğini dile getirip diplomatik nota verdi.

Öte yandan Nepal polisi, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Nepal Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin posterlerini yakarak gösteri düzenleyen 30 kişiyi gözaltına aldı.

Hafta sonu Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, tartışmalı sınır bölgesi Kalapani yakınındaki Lipulekh'te, Hint hacıların Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırları içerisindeki Kailash Mansarovar bölgesine gidiş sürelerini kısaltmak için yeni bir yol inşa edildiğini açıklamıştı.

Singh'in açıklamasının ardından Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliği önünde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Dışişleri bakanlıklarından karşılıklı açıklamalar

Nepal Dışişleri Bakanlığından cumartesi günü yapılan açıklamada, Hindistan'ın tartışmalı bölgenin iki ülke arasında görüşülmesi için mutabık kalınan anlaşmaya aykırı hareket ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, tüm tarihi gerçeklerin ve kanıtların açık bir şekilde Lipulekh dahil Kali Nehri'nin doğusundaki bölgenin Nepal topraklarında yer aldığını açıkça ortaya koyduğu kaydedilmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise yolun inşa edildiği alanın tamamen Hindistan'ın topraklarında bulunduğunu belirtmişti.

Nepal'den sınıra ek güvenlik

Dışişleri Bakanı Gyawali, parlamentoda yaptığı açıklamada, Nepal'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacağını açıklamıştı.

Gyawali, dün, The Hindu gazetesine yaptığı açıklamada, Hindistan sınırındaki güvenlik noktalarının sayısının artırılacağını ve sınır hattına ek güvenlik gücü yerleştirileceğini söylemişti.

Bölgenin Hindistan sınırındaki güvenlik noktası ve asker sayısının kendileriyle karşılaştırıldığında fazla olduğunu anımsatan Gyawali, "Biz yaklaşık 120 sınır güvenlik noktasına sahibiz ve gelecekte bu sayıyı artırmayı planlıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Lipulekh geçidi, iki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesi Kalapani'nin yakınında bulunuyor.

Her iki ülke de Kalapani'nin kendi topraklarına ait olduğunu ileri sürüyor. Hindistan, Kalapani'nin Uttarakand eyaletinin Pithoragarh bölgesi içerisinde yer aldığını, Nepal ise Kalapani'nin Dharchula bölgesi sınırlarında olduğunu savunuyor.