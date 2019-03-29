Hindistan ile Pakistan Arasında Gerginlik

KARAÇİ/ Pakistan, Hindistan'ın, iki ülke arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün ya da Pakistan'ın, 14 Şubat'ta Hint polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan saldırıyla bağlantısı...

KARAÇİ/ Pakistan, Hindistan'ın, iki ülke arasında gerginliğin tırmanmasına neden olan Cammu Keşmir bölgesindeki saldırıları düzenlediği iddia edilen Ceyş-i Muhammed (JeM) örgütünün ya da Pakistan'ın, 14 Şubat'ta Hint polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan saldırıyla bağlantısı olduğuna ilişkin herhangi bir kanıt sunmadığını belirtti.



Geo News'in haberine göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Hindistan tarafından paylaşılan bir dosyada, JeM örgütünün lideri Mesud Azhar'ın ya da herhangi bir Pakistanlının, 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü konvoyuna yapılan bombalı intihar saldırısıyla herhangi bir bağlantısının kurulmadığını ifade etti.



Yeni Delhi tarafından hazırlanan tüm dosyaların incelendiğini aktaran Faysal, Hindistan'ın, Azhar ya da Pakistan'ın Pulwama'daki saldırıyla bağlantısını ortaya koyan herhangi bir kanıt sunmadığını söyledi.



Pakistan'ın olayla ilgili yaptığı soruşturmanın ilk bulgularının İslamabad'daki Hindistan üst düzey yetkilileri ile paylaşıldığını dile getiren Faysal, Hindistan'dan saldırıya ilişkin daha fazla ayrıntı ve kanıt talep edildiğini vurguladı.



Hindistan'dan, Pakistan'a tepki



Hindistan, "JeM'nin Pulwama'daki sınır ötesi terör saldırısındaki suç ortaklığına, terör kamplarının varlığına ve Pakistan'daki liderliğine" ilişkin hazırladığı ayrıntılı dosyaya ilişkin Pakistan'ın verdiği yanıtın "hayal kırıklığına" neden olduğunu belirtti.



Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ne yazık ki Pakistan inkar etmeyi sürdürüyor ve hatta Pulwama'yı bir terör saldırısı olarak kabul etmeyi reddediyor." ifadesi kullanıldı.



Pakistan'ın "kontrolü altındaki bölgelerde bulunan terörist veya terör örgütlerine karşı atılmış dahi olsa güvenilir adımların ayrıntılarını paylaşmadığına" işaret edilen açıklamada, "Pakistan, kontrolündeki topraklardan faaliyet gösteren terörist ve terör örgütlerine karşı derhal, güvenilir, geri dönüşü olmayan ve doğrulanabilir önlemler almalı." denildi.



Açıklamada, Pakistan'a, 2004'teki, "kontrolündeki herhangi bir bölgenin, herhangi bir şekilde, Hindistan karşıtı terör için kullanılmasına izin vermeyeceğine" ilişkin taahhüdüne sadık kalması çağrısında bulunuldu.



Pakistan'da güvenlik güçleri "Ulusal Eylem Planı" adı verilen terörle mücadele stratejisi kapsamında ülkedeki yasaklı terör gruplarına karşı operasyonlara başlamıştı.



Operasyonlarda, aralarında iki ülke arasındaki gerginliği başlatan, 14 Şubat'ta Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir bölgesinde Hint polis teşkilatına bağlı milis gücü konvoyuna yapılan bombalı intihar saldırısını düzenlediği iddia edilen Azhar'ın da olduğu onlarca örgüt üyesi gözaltına alınmıştı.



Çin, JeM örgütü liderinin BM'nin kara listesine alınmasına karşı çıkmıştı



ABD, İngiltere ve Fransa, BM Güvenlik Konseyinin DEAŞ ve el-Kaide Yaptırım Komitesi'nden, JeM örgütünün lideri Mesud Azhar'ın yaptırım listesine alınmasını, kendisine silah ambargosu ve seyahat yasağı uygulanmasını, mal varlıklarının dondurulmasını talep etmişti.



Çin de Azhar'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yaptırım listesine alınmasına, 2016 ve 2017'de olduğu gibi bu kez de karşı çıkmıştı.



JeM örgütü ise 2001'de BM Güvenlik Konseyi yaptırım listesine girmişti.



Pakistan, JeM'yi 2002'den bu yana terör örgütü olarak tanıyor.



Hindistan-Pakistan gerilimi



Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.





Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.





Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.





Pakistan da hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.





Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.





Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.





Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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