Hindistan ile Pakistan Arasında Gerilim
1 saat önce
Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü.
Cammu Keşmir'de Hindistan
'a ait bir savaş uçağı düştü, 2 pilot ve 1 sivil öldü. Pakistan
'a ait 3 savaş uçağının da Hindistan hava sahasına girdiği ve Hindistan tarafından engellendiği belirtildi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 09:46 Kaynak: İHA
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