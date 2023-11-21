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Hindistan ile Tesla anlaşmak üzere! Elon Musk, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak - Son Dakika

Hindistan ile Tesla anlaşmak üzere! Elon Musk, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak

Hindistan ile Tesla, Elon Musk'ın 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı için anlaşmak üzere. Ocak ayında düzenlenecek olan Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde tarafların anlaşmayı açıklaması bekleniyor.

21.11.2023 - 10:36,  Güncelleme: 11:09
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile geçtiğimiz aylarda ABD'de bir araya gelmişti. Erdoğan, Musk'a Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrıda bulunmuştu. Bloomberg'in haberine göre, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın yeni fabrikası için arayış içerisinde bulunan Elon Musk kararını verdi. Tesla, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı için Hindistan ile anlaşmak üzere.

OCAK AYINDA AÇIKLANMASI PLANLANIYOR

Hindistan, Tesla ile otomobillerini önümüzdeki yıldan itibaren ülkeye sevk etmesine ve iki yıl içinde bir fabrika kurmasına olanak tanıyacak bir anlaşmaya yakın görünüyor. Bloomberg'in haberine göre, Ocak ayında düzenlenecek olan Vibrant Gujarat Küresel Zirvesi'nde anlaşmanın açıklanması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Elon Musk, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı için Hindistan'ı seçti

EN AZ 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Haberde konuşan kaynaklardan biri Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin memleketi olan Gujarat, Maharashtra ve Tamil Nadu eyaletlerinin elektrikli araçlar ve ihracat için iyi kurulmuş ekosistemlere sahip olmaları nedeniyle değerlendirildiğini söyledi. Habere göre, Tesla ülkedeki fabrika yatırımı için en az 2 milyar dolarlık minimum yatırım yapmayı planlarken, ülkeden otomobil parçası alımlarını 15 milyar dolara kadar çıkarabilecek. Haberde konuşan kaynaklardan biri, ABD'li otomobil üreticisinin maliyetleri düşürmek için bazı bataryaları Hindistan'da üretmeye çalışacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrı yapmıştı! Elon Musk, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı için Hindistan'ı seçti

PLANLAR SON DAKİKA DEĞİŞEBİLİR

Kaynaklar anlaşmayla ilgili nihai bir karar verilmediğini ve planların değişebileceğini söyledi. Tesla'nın patronu Elon Musk Haziran ayında yaptığı açıklamada Tesla'nın Hindistan'da "önemli bir yatırım" yapmayı planladığını ve 2024 yılında ziyaret etmeyi düşündüğünü söylemişti. Modi hükümeti, elektrikli araçların yerli üretimini arttırmak ve daha temiz ulaşımın daha hızlı benimsenmesini teşvik etmek için bir süredir politikalar geliştiriyordu.

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Son Dakika Otomobil Hindistan ile Tesla anlaşmak üzere! Elon Musk, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan ile Tesla anlaşmak üzere! Elon Musk, 2 milyar dolarlık fabrika yatırımı yapacak - Son Dakika
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