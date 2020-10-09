Hindistan, ilk yerli üretim radarsavar füzesini test etti - Son Dakika

Hindistan ordusunun ilk yerli üretim radarsavar füzesini test ettiği bildirildi.

"Times of India" internet sitesinde yer alan habere göre, Savunma Bakanı Rajnath Singh, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşu (DRDO) tarafından geliştirilen yeni nesil radarsavar füze sistemi "Rudam-1"in test ateşlemesinin başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Odişa eyaletine bağlı Belaşvar şehrindeki askeri merkezde yapılan testte, bir Rudam-1 füzesinin Rus yapımı Sukhoi-30 savaş uçağından ateşlendiğini belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ilk yerli üretim radarsavar füzesi Rudam-1'in Hint Hava Kuvvetlerinin düşman radarlarını hedef alarak, hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kabiliyeti sağlayacağı vurgulandı.

Radyo dalgalarının kaynağını takip eden radarsavar füzeler, radar ve haberleşme sistemlerini imha etmek için kullanılıyor.