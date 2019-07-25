Hindistan'ın 132 köyünde 3 aydır hiç kız bebek doğmadı

Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki 132 köyde son 3 aydır hiç kız bebek doğmamasıyla ilgili ortaya çıkan raporlar paniğe yol açtı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletindeki 132 köyde son 3 aydır hiç kız bebek doğmamasıyla ilgili ortaya çıkan raporlar paniğe yol açtı. Hükümet konuyla ilgili bir soruşturma başlattı. Hindistan'ın Uttarkand eyaletine bağlı Uttarkashi kasabasına bağlı 132 köyde yaklaşık 3 aydır hiç kız bebek doğmadığı rapor edildi. 500 köyün olduğu ve yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı bölgeden gelen rapor paniğe yol açarken, hükümet konuyla ilgili soruşturma başlattı. Raporda, Nisan ve Haziran ayları arasında 132 köyde 216 erkek bebeğin dünyaya geldiği ancak hiç kız bebek doğmadığı bilgisi yer aldı. Yetkililer aynı süre zarfında 129 farklı köyde ise 180 kız bebeğin doğduğunu ancak hiç erkek bebek dünyaya gelmediğini tespit etti. Ayrıca 166 farklı köyde ise 88 kıs bebek ve 78 erkek bebek dünyaya geldiği rapor edildi. Bölgenin en üst düzey yetkilisi Ashish Chauhan, "Kız çocukları olmayan köylerle ilgili basında çıkan haberlerin yanlış yorumlandığını hissediyorum. Ayrıca bağlamın yeterince anlaşılması da mümkün değil. Yine de bir araştırma emri verdik" dedi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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