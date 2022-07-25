Hindistan'ın 15. Cumhurbaşkanı seçilen Draupadi Murmu yemin etti

Hindistan'da 18 Temmuz'da yapılan oylama ile Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Demokratik İttifak (NDA) adayı Draupadi Murmu, yemin ederek göreve başladı.

NDTV'nin haberine göre, iktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) önderliğindeki seçim ittifakı NDA'nın adayı Murmu, ülkenin 15. Cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Parlamentoya seslenen Murmu, ilkokul eğitimi almanın çocukluk hayali olduğunu ve cumhurbaşkanlığı pozisyonuna seçilmesinin, Hindistan'da "yoksulların hayalleri olabileceğini ve bu hayalleri gerçekleştirebildiğini" gösterdiğini söyledi.

Konuşmasında gençlere de seslenen Murmu, "Cumhurbaşkanı olarak (size) desteğim tam." dedi.

Cumhurbaşkanı Murmu, yemin töreni öncesi Mahatma Gandhi'nin Raj Ghat'da anıt mezarını ziyaret etti. Murmu, ardından görevden ayrılan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind ile bir araya geldi.

Ülkede eski Cumhurbaşkanı Pratibha Patil'den sonra cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan ikinci kadın olan Murmu, daha önce Odişa eyaletinde bakan ve 2015 ila 2021 yılları arasında Carkand Valisi olarak görev yaptı.

Murmu, 18 Temmuz'daki seçimlerde muhalefetin adayı, tecrübeli siyasetçi Yashwant Sinha'yı geride bırakmıştı.

Hindistan'da cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından değil, parlamento ve eyalet meclisleri üyelerinden oluşan seçmen heyeti tarafından seçiliyor.