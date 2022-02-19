Üye Girişi
Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı - Son Dakika

Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı

19.02.2022 18:00
Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı

Hindistan'ın ekonomik kriz yaşayan Afganistan'a 2,5 ton tıbbi malzeme ve kışlık kıyafet yardımı yaptığı bildirildi.

Hindistan'ın ekonomik kriz yaşayan Afganistan'a 2,5 ton tıbbi malzeme ve kışlık kıyafet yardımı yaptığı bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afgan halkı ile özel iş birliğini sürdüren Hindistan'ın 2,5 tonluk 5'inci yardım sevkiyatının Afganistan'a ulaştığını kaydetti.

Hindistan, 7 Ocak'ta da Afganistan'a 2 ton ilaç yardımında bulunmuştu.

Bagchi, Hindistan'ın Aralık 2021'de Afganistan'a 500 bin doz Kovid-19 aşısı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla 1,6 ton tıbbi malzeme desteği sağladığını belirtmişti.

Öte yandan bugün erken saatlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Afganistan'dan gelen Sih-Hindu heyeti ile bir araya geldiği belirtildi.

Modi'nin heyeti memnuniyetle karşıladığı ifade edilirken heyet üyelerine Hindistan'da misafir olmadıklarını ve kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık 2021'de Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık 2021'de Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı İHH'dan Kabil'de uyuşturucu tedavi hastanesine tıbbi yardım İHH'dan Kabil'de uyuşturucu tedavi hastanesine tıbbi yardım Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi Hindistan'daki başörtüsü yasağı İstanbul'da protesto edildi

Ekonomik Kriz, Afganistan, Aralık, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:57 Fotoğrafı sembol oldu! Gözaltına alınan Migros işçisinin ilk sözleri yürek parçaladı
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:06:46. #1.11#
SON DAKİKA: Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement