Hindistan'ın 2,5 ton tıbbi malzeme ve kıyafet yardımı Afganistan'a ulaştı - Son Dakika

Hindistan'ın ekonomik kriz yaşayan Afganistan'a 2,5 ton tıbbi malzeme ve kışlık kıyafet yardımı yaptığı bildirildi.

ANI News'ün haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Afgan halkı ile özel iş birliğini sürdüren Hindistan'ın 2,5 tonluk 5'inci yardım sevkiyatının Afganistan'a ulaştığını kaydetti.

Hindistan, 7 Ocak'ta da Afganistan'a 2 ton ilaç yardımında bulunmuştu.

Bagchi, Hindistan'ın Aralık 2021'de Afganistan'a 500 bin doz Kovid-19 aşısı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla 1,6 ton tıbbi malzeme desteği sağladığını belirtmişti.

Öte yandan bugün erken saatlerde, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Afganistan'dan gelen Sih-Hindu heyeti ile bir araya geldiği belirtildi.

Modi'nin heyeti memnuniyetle karşıladığı ifade edilirken heyet üyelerine Hindistan'da misafir olmadıklarını ve kendilerini evlerinde gibi hissetmeleri gerektiğini söylediği aktarıldı.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık 2021'de Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık 2021'de Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.