Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden "Cammu Keşmir" açıklaması

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Meclis'e damga vuran "altyapı" tartışması: Uzatmayalım, demek ki yapmamışsınız

Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor

Denizli'de yaşanan 6 büyüklüğündeki deprem, Çardak Havalimanında birçok noktada yıkıma neden oldu