Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi, AA'nın

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Büyükelçi Bhattacharyya, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Bhattacharyya, haber kategorisinde Sergen Sezgin'nin "Şehitlere saygı", yaşam kategorisinde Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", spor kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Rafting'in zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Bhattacharyya, yarışmayı överek "Listedeki fotoğrafların Türk kültürünün farklı yönlerini anlattığını düşünüyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, Hindistan, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:54 Kaynak: AA
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