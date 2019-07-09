Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya Adana'da
1 saat önce
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı makamında kabul etti.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:57 Kaynak: AA
Valisi Mahmut Demirtaş
, Hindistan
'ın Ankara
Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bhattacharyya, Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Vali Demirtaş, Adana ilgili bilgi vererek iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.
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