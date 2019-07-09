Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya Adana'da
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Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya Adana'da

1 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı makamında kabul etti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya Adana'da, System.String[]
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya'yı makamında kabul etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bhattacharyya, Adana'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Vali Demirtaş, Adana ilgili bilgi vererek iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:57 Kaynak: AA
Mahmut Demirtaş, Hindistan, Ankara, Adana, Güncel
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