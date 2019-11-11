Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Malatya'da

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bhattacharyya, Vali Aydın Baruş ile makamında görüştü.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Bhattacharyya, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.



Konuğuyla bir süre sohbet eden Baruş, iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Bhattacharyya'ya Malatya hakkında bilgiler veren Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.