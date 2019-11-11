Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Malatya'da
Son Dakika Güncel Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Malatya'da

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Malatya'da

6 saat önce

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya, Malatya'da, System.String[]

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Malatya'ya gelen Bhattacharyya, Vali Aydın Baruş ile makamında görüştü.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Bhattacharyya, kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.


Konuğuyla bir süre sohbet eden Baruş, iki ülkenin sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerine katkı yapacak çalışmalara desteklerinin tam olduğunu belirtti.

Bhattacharyya'ya Malatya hakkında bilgiler veren Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hindistan, Malatya, Ankara, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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