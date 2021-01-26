Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan, Hindistan-Türkiye ilişkilerinde "nitelikli dönüşüm" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan, Hindistan-Türkiye ilişkilerinde "nitelikli dönüşüm" vurgusu Açıklaması

26.01.2021 16:33
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan, Hindistan-Türkiye ilişkilerinde

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Hindistan ve Türkiye'nin güçlü ekonomilere ve genç toplumlara sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Bizi daha büyük hedeflerimizden uzaklaştıran dış sorunları bir kenara bırakmamızın tam zamanı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, Hindistan ve Türkiye'nin güçlü ekonomilere ve genç toplumlara sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Bizi daha büyük hedeflerimizden uzaklaştıran dış sorunları bir kenara bırakmamızın tam zamanı. Şimdi bu büyük resmi fark etmenin ve ikili ilişkilerimizde nitelikli bir dönüşüm gerçekleştirmenin zamanı geldi." dedi.

Büyükelçi Panda, Hindistan'ın 72. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen "Sanal Cumhuriyet Günü Kutlaması"na video mesajla katıldı.

Mesajında bu günün, Hindistan'da yaklaşık 1,4 milyar Hint ve dünya çapında 35 milyon Hint diasporası tarafından kutlanan özel bir gün olduğunu belirten Panda, geçmişte ülkesine özgürlüğünü armağan etmek için mücadele edenlere şükranlarını iletti.

Panda, geriye dönüp baktıklarında uzun ama istikrarlı bir yolculuk yaptıklarını ve yol üzerinde aşmak zorunda kaldıkları birkaç derin çukurla karşılaştıklarını anlatarak, "Ancak nihayetinde ülkenin demokratik ahlakı ve değerleri galip geldi. Tüm olumsuzlukların arasında Hindistan, daha güçlü ve akıllı bir şekilde ortaya çıktı. Cumhuriyet'in 71 yıl önce başlattığı demokrasi deneyi artık Hindistan'ın DNA'sının bir parçası." ifadesini kullandı.

Her vatandaşın tüm potansiyelini gerçeğe dönüştürdüğü bir Hindistan inşa etmeye çalışırken, üstesinden gelinmesi gereken sayısız zorluğun olduğuna dikkati çeken Panda, şöyle devam etti:

"Yoksulluğu mümkün olan en kısa sürede ortadan kaldırmalı, milyonlarca gencimize iş bulmalı, toplumsal cinsiyet adaletini sağlamalı ve güçlendirmeli, vatandaşın yönetişime katılımını sağlamak ve artırmak için hükümet kapasitesini iyileştirmeliyiz. Hayallerimizin ekonomik, siyasi, güvenlik ve iklim cephelerinde küresel bir değişim ve belirsizlik ortamında gerçekleştirilmesi gerekiyor."

Panda, bu hedeflere ulaşmanın nüfusun yarısından fazlasını oluşturan 30 yaşın altındaki genç Hintlere bırakıldığını vurgulayarak, bugün Hint gençlerin "barış ve kalkınmanın evrensel nitelikler olduğu bir gelecek" hayal ettiğinin altını çizdi.

"Demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü niteliklerini paylaşıyoruz"

Büyükelçi, zamanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sonuçları hakkında gözlem yapma ve ortak zorlukların nasıl aşılabileceğini öğrenme zamanı olduğunu dile getirdi.

Hindistan ve Türkiye ilişkilerine değinen Panda, şunları söyledi:

"Hindistan ve Türkiye, derin bir tarihi, uygarlık ve kültürel bağa sahip. Toplumlarımız, eski uygarlıkları temsil ediyor. Halklarımız binlerce yıldır hem entelektüel hem de maddi olarak birbirlerini tanıdı ve etkileşimde bulundu. Dönüşen bir dünyada yaşadık. Son yüzyıllarda zor ve talihsiz zamanların üstesinden geldik.

Bugün, hızla yeniden ortaya çıkan dinamik, güçlü ekonomilere, canlı, istekli ve genç toplumlara sahip genç uluslarız. Demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü niteliklerini paylaşıyoruz. Atatürk'ün adı ve mirası, her Hint için özel bir çekiciliğe sahip. Çoğulculuk ve çok etnikli sosyal yapı açısından ülkelerimiz arasındaki benzerlikler, Hindistan'da güçlü bir şekilde yankılanmaktadır."

Panda, halklarına fayda sağlayacak çözümler bulmak için aktif olarak "iş birliği yollarını keşfetmenin" iki ülkenin ortak çıkarına olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bizi daha büyük hedeflerimizden uzaklaştıran dış sorunları bir kenara bırakmamızın tam zamanı. Şimdi bu büyük resmi fark etmenin ve ikili ilişkilerimizde nitelikli bir dönüşüm gerçekleştirmenin zamanı geldi. Ancak o zaman Hindistan ve Türkiye, 21. yüzyılda doğal ortaklar olarak tam potansiyellerini gerçeğe dönüştürebilir."

Türkiye, Ankara, Panda, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda'dan, Hindistan-Türkiye ilişkilerinde 'nitelikli dönüşüm' vurgusu Açıklaması - Son Dakika


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