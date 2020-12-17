Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda: "Türkiye ile ekonomik ilişkiler ivme kazandı" - Son Dakika

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda: "Türkiye ile ekonomik ilişkiler ivme kazandı"

17.12.2020 00:03
Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda:

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, "Hindistan'ın Türkiye'yle ekonomik ilişkileri son yıllarda yeni bir ivme kazandı.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Kumar Panda, "Hindistan'ın Türkiye'yle ekonomik ilişkileri son yıllarda yeni bir ivme kazandı. İkili ticaret 2018'de 8,6 milyar doları aşarak yüzde 22 artış göstermiştir. Hindistan 2018'de Türkiye'nin toplam ithalatında 6. sırada yer aldı." dedi.

Panda, Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezince (GASAM) çevrim içi düzenlenen "Hindistan'ın Türkiye Politikası" konulu etkinliğe katıldı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin büyük bir hayranı olduğunu ve Türkiye'ye gelir gelmez Ankara dışındaki ilk seyahatini Konya'ya gerçekleştirdiğini belirten Panda, Mevlana'nın hayat felsefesinin kendisini derinden etkilediğini dile getirdi.

Büyükelçi Panda, Hindistan'ın geçmişte iki kutuplu bir dünyada bağımsız bir dış politika izleyerek bağlantısızlık politikasını benimsediğini söyledi.

Türkiye ile Hindistan'ın uygarlık ve kültürel bağlara sahip olduğunu vurgulayan Panda, "Türkçe ile Hintçe ve Urduca arasındaki 9 binden fazla ortak kelime, kültürel bağların örtüştüğüne işaret ediyor." dedi.

Panda, Hindistan'ın Türkiye'yi her zaman demokrasi, laiklik ve hukukun üstünlüğü niteliklerini paylaştığı dost bir ülke olarak gördüğünü belirterek, "Atatürk'ün adı ve mirası her Hintli için özel bir öneme sahiptir." diye konuştu.

İki ülke arasındaki çoğulculuk ve çok etnikli sosyal yapı gibi benzerliklerin Hindistan'daki devlet yapısında ve akademik camiada büyük yankı uyandırdığını ifade eden Panda, şunları kaydetti:

" Delhi, Asya ve Avrupa'nın kesişme noktasında bulunan Türkiye'nin stratejik öneminin farkındadır. Jeopolitik anlamda son derece değişken bir bölgede önemli bir oyuncu, ekonomik anlamda ise 3. ülke ihracatı için özellikle de AB pazarında bir sıçrama taşı olarak önemli bir merkez kabul edilmektedir. Yıllar geçtikçe stratejik yakınlaşma alanları arama ve siyasi sinerjileri derinleştirmeleri yönündeki karşılıklı istek, iki ülke arasındaki düzenli üst düzey değişimlerde ortaya çıkmıştır. "

Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler

Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğine de değinen Panda, iki ülkenin ortaklıklarını geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Büyükelçi Panda, "Hindistan'ın Türkiye'yle ekonomik ilişkileri son yıllarda yeni bir ivme kazandı. İkili ticaret 2018'de 8,6 milyar doları aşarak yüzde 22 artış gösterdi. Hindistan 2018'de Türkiye'nin toplam ithalatında 6. sırada yer aldı." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasındaki yatırım akışlarının son yıllarda istikrarlı şekilde büyüdüğünü belirten Panda, "Hindistan kurumsal sektörü Türkiye'nin uzun vadeli beklentileri konusunda son derece iyimserdir. Hindistan'ın büyük ticarethaneleri, iki ülke arasındaki elverişli bir siyasi ortamı bekleyerek Türkiye'ye yatırım yapmaya can atmaktadır." diye konuştu.

Panda, Türkiye ile Hindistan halkları arasındaki etkileşimin de son zamanlarda gelişim gösterdiğini belirterek, "Türkiye'yi ziyaret eden Hintli turist sayısı 2018'de 160 bin iken, 2019'da bu sayı 316 bine yükseldi." bilgisini verdi.

Büyükelçi Panda, öte yandan iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmekten alıkoyan bazı zorluklarla karşı karşıya olunduğunu da değinerek, "Genişletilmiş ve çeşitlendirilmiş bir ortaklık sayesinde iki ülke çok şey başarabilir. Hindistan bu amaçla elinden geleni yapmaya hazırdır. Bu tür bir ilerleme yalnızca her iki ülkenin herhangi bir üçüncü ülkeyle olan ilişkisinden bağımsız hareket etmesiyle elde edilebilir." dedi.

Panda, iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesi konusunda ise "Doğru siyasi ortamı oluşturduğumuzda, ortaklığımızı yeniden tasarlayarak ve yeniden yapılandırarak Kovid sonrası fırsatlardan en iyi şekilde faydalanabiliriz. Çeşitli sektörlerde yakınlaşma alanları belirlemeli ve sinerji oluşturmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan, Türkiye, Ankara, Panda, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Panda: 'Türkiye ile ekonomik ilişkiler ivme kazandı' - Son Dakika


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