Hindistan'ın aradığı terörist Pakistan'da ölü bulundu - Son Dakika
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Hindistan'ın aradığı terörist Pakistan'da ölü bulundu

6 saat önce

Hindistan'da ayrılıkçı Sih terör örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi olduğundan şüphelenilen ve kırmızı bültenle aranan Harmeet Singh'in, Pakistan'da ölü bulunduğu öğrenildi.

Hindistan'ın aradığı terörist Pakistan'da ölü bulundu, System.String[]

Hindistan'da ayrılıkçı Sih terör örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi olduğundan şüphelenilen ve kırmızı bültenle aranan Harmeet Singh'in, Pakistan'da ölü bulunduğu öğrenildi.

Pakistan ve Hindistan'da Sihizm inancına sahip insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerin bağımsızlığını savunan KLF'nin 2016-2017 yıllarında Hindu üstünlüğünü savunan Ulusal Gönüllü Organizasyonu (RSS) yöneticilerini öldürmesi suçuna karıştığı iddia edilen Singh, Lahor kentinde ölü bulundu.

Singh'in uyuşturucu ticareti yaptığı çete tarafından öldürülmüş olma ihtimali üzerinde durulduğunu açıklayan polis, 2018'de KLF lideri Harminder Mintoo'nun hapishanede ölmesiyle Singh'in örgütün liderliğini üstlenmiş olma ihtimalinden de söz etti.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Singh, Hindistan'da düzenlenen bazı KLF saldırılarının azmettiricisi olmak ve ülkedeki bazı saldırıları düzenlemekle suçlanıyordu.

Singh'in 20 yıldır Pakistan'da yaşadığı tahmin ediliyor.

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemekle birlikte Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla tanınıyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt ayrıca Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak tanımlıyor.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:02 Kaynak: AA
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