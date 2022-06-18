Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor

18.06.2022 11:11
Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor

NAGAON, 18 Haziran (Xinhua) -- 'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaleti büyük bir sel felaketine karşı mücadele veriyor.

NAGAON, 18 Haziran (Xinhua) -- 'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaleti büyük bir sel felaketine karşı mücadele veriyor. Assam'da her yıl muson mevsiminde seller yaşanıyor.

Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde derme çatma bir salla sel sularında ilerlemeye çalışan bir köylü, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde sel sularında yürüyerek eşyalarını taşıyan bir kadın, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde sel sularıyla kaplı bir yolda ilerleyen bir kamyonet, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Nagaon ilçesinde sel sularında ilerlemeye çalışan köylüler, 17 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

India, Assam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Assam Eyaleti Sellerle Mücadele Ediyor - Son Dakika

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