Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 84'e yükseldi - Son Dakika

Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı.

Hindistan'ın Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı.

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Channel News Asia'nın haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Assam'ın sel idare birimi yetkililerinden Sanghamitra Sanyal, mayıs ayından bu yana sellerden 2 milyon 750 binden fazla kişinin etkilendiğini söyledi.

Şiddetli yağışların neden olduğu sel, toprak kaymaları ve kazalarda yaşamını yitirenlerin sayısının en az 84'e yükseldiğini belirten Sanyal, son 10 günde sel sularına kapılan 9 gergedanın da öldüğünü bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığına işaret eden Sanyal, insanların yükselen sulardan kurtarılması talimatı verilmişken sosyal mesafenin uygulanmasının kolay olmadığını dile getirdi.

Sanyal, halka ağız ve burunlarını en azından temiz bir kumaşla kapatmalarını tavsiye etti.

Çay yetiştiriciliğiyle ünlü Assam'da her yıl yağış mevsiminde çay ekim alanları sel suları altında kalıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, Hindistan'daki Hint gergedanlarının en büyük evi olan 430 kilometrekarelik alana sahip Kaziranga Milli Parkı'nda 108 hayvanın telef olduğu belirtilmişti.

Hindistan, Assam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 12:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Assam eyaletinde sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 84'e yükseldi - Son Dakika
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