Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi

15.06.2022 19:46
Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi

GUWAHATİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati kenti hafta başındaki şiddetli yağıştan olumsuz etkilendi.

GUWAHATİ, 15 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati kenti hafta başındaki şiddetli yağıştan olumsuz etkilendi. Kentin caddeleri, sel suları altında kalırken yollarda yayalar ve araçlar güçlükle ilerleyebildi. Ulusal Afet Müdahale Gücü personeli selde mahsur kalanları botlarla tahliye etti.

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati kentinde, şiddetli yağışın ardından sel sularının altında kalan bir caddede güçlükle ilerlemeye çalışanlar görülüyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati kentinde Ulusal Afet Müdahale Gücü personeli selden etkilenen bölgelerde yaşayanları kurtarıyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinin Guwahati kentinde çekçek sürücüleri, sel sularının altında kalan bir caddede güçlükle ilerlemeye çalışıyor, 14 Haziran 2022. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Assam, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'ın Assam Eyaletinde Sel Yaşamı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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