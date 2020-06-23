Hindistan'ın Assam eyaletindeki sellerde 11 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın Assam eyaletinin çeşitli kesimlerinde son günlerde meydana gelen sellerde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Assam Eyaleti Afet Yönetim Kurumundan (ASDMA) yapılan açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde şiddetli yağışların ardından Brahmaputra nehri ve kollarının su seviyesinin tehlike düzeyinin üstüne çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şiddetli yağışların ve akabinde taşan nehir sularının yol açtığı seller nedeniyle toplam 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Dhemaji, Sivasagar, Jorhat ve Dibrugarh bölgelerinde meydana gelen selde yaklaşık 30 bin kişinin etkilendiği aktarılan açıklamada, 3 bin 600 hektardan fazla ekili arazinin sel sularına gömüldüğü ifade edildi.

Sivasagar ve Dhemaji'de sellerden etkilenen yerlerde son 24 saatte 300'den fazla kişinin kurtarıldığı belirtilen açıklama, ayrıca, eyaletteki sellerden 11 bin 500 büyük ve küçük hayvanın etkilendiği bilgisi paylaşıldı.