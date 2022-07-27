Hindistan'da Asya fili sürüsü görüntülendi

Hindistan'ın Assam eyaletinin en büyük kentlerinden biri olan Golaghat'ın çay tarlalarında gezgin Asya fil sürüsü görüntülendi. Genel olarak Bangladeş, Hindistan, Sri Lanka ve Endonezya'nın bazı yerlerinde görülen ve nesli tehlike altında olan Asya fili, Asya'da yaşayan en iri hayvan olarak biliniyor. Bu fil türü, daha küçük kulakları, sırtının kambur oluşu, iki kubbeli bir kafa yapısı, sadece erkeğinin fildişleri olması ve daha küçük oluşuyla yakın akrabası Afrika filinden kolaylıkla ayırt edilebiliyor.