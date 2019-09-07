Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi
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Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi

21 dakika önce

Ay'a inen dördüncü ülke olmayı hedefleyen Hindistan'ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü K Sivan, Ay'a gönderilen Chandrayaan-2 insansız aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi, System.String[]

Ay'a inen dördüncü ülke olmayı hedefleyen Hindistan'ın bu girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü K Sivan, Ay'a gönderilen Chandrayaan-2 insansız aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.


Chandrayaan-2 aracı Ay'ın güney kutup bölgesinde su arama misyonu çerçevesinde 22 Temmuz'da başarılı şekilde fırlatılmıştı. Bilim insanları Ay'ın güney kutup bölgesinde buz olabileceği ihtimali nedeniyle özellikle ilgi çektiğini dile getiriyor.

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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:00 
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