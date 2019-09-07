Son Dakika Haberleri: - Hindistan'ın Ay'a Fırlattığı Uzay Aracıyla İrtibat Kesildi
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- Hindistan'ın Ay'a Fırlattığı Uzay Aracıyla İrtibat Kesildi

1 saat önce

- Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildiYENİ DELHİ - Hindistan, Ay'a fırlattığı Chandrayaan-2 insansız uzay aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.

- Hindistan'ın Ay'a fırlattığı uzay aracıyla irtibat kesildi

YENİ DELHİ - Hindistan, Ay'a fırlattığı Chandrayaan-2 insansız uzay aracıyla irtibatın kesildiğini açıkladı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü K. Sivan, Ay'a gönderilen Chandrayaan-2 uzay aracıyla irtibatın kesildiğini doğruladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yaptığı açıklamada, bağlantının kopmasına rağmen elde ettikleri bulguların başarı olduğunu vurgulayarak, bundan öğrenilmesi gereken şeyler olduğunu belirtti.

Hindistan'ın bu girişimine tepki gösteren Pakistan Bilim ve Teknoloji Bakanı Fawad Chaudhry ise Hindistan'ın başarısız olduğunu ve uzay aracını 'oyuncak' olarak nitelendirdi.

Chandrayaan-2 aracı Ay'ın güney kutup bölgesinde su arama misyonu çerçevesinde 22 Temmuz fırlatılmıştı. Uzay aracının 6-7 Eylül'de yüzeye inmesi bekleniyordu.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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