Hindistan'ın Ay keşif aracı Pragyaan'ın ilk hareketi görüntülendi - Son Dakika

Hindistan'ın Ay keşif aracı Pragyaan'ın ilk hareketi görüntülendi

Hindistan\'ın Ay keşif aracı Pragyaan\'ın ilk hareketi görüntülendi
Son Güncelleme: 25.08.2023 16:10

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarıyla yumuşak iniş yapmasının ardından Pragyaan tekerlekli keşif aracının Ay yüzeyindeki ilk hareket anının görüntüleri yayımlandı. Pragyaan, Ay'ın yüzeyindeki mineral varlığını ve toprağının kimyasal bileşimini inceleyecek ve verileri Chandrayaan-2 aracılığıyla ISRO'ya iletecek.

Hindistan'a ait Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarıyla yumuşak iniş yapmasının ardından bünyesindeki tekerlekli keşif taşıtı Pragyaan'ın Ay yüzeyindeki ilk hareket anının görüntüleri yayımlandı.

BBC'nin haberine göre Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Chandrayaan-3 uzay keşif aracının Ay'a iniş yaptıktan birkaç saat sonra çekilen görüntülerini paylaştı.

Kayıtlarda Chandrayaan-3'ün iniş aracı Vikram'ın bir tarafındaki panellerin açıldığı, 26 kilogram ağırlığındaki, Hintçede "bilgelik" anlamına gelen Pragyaan tekerlekli keşif aracının rampadan Ay yüzeyine indiği ve ilk kez hareket ettiği anlar yer alıyor.

Kraterler ve Ay kayalıkları arasında dolaşıp görüntü ve veri toplayacak Pragyaan keşif aracı, Ay'ın yüzeyindeki mineral varlığını ve "toprağının" kimyasal bileşimini inceleyecek.

Pragyaan'ın topladığı verileri, Vikram aracılığıyla halihazırda Ay yörüngesinde dönen Chandrayaan-2'ye iletmesi ve bu verilerin Chandrayaan-2 kanalıyla ISRO'ya ulaştırılması planlanıyor.

Hindistan, Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ülke olmuştu

Chandrayaan-3 uzay keşif aracının başarılı inişiyle Hindistan, ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren 4'üncü ve Ay'ın "güney kutbu yakınlarına yumuşak iniş yapabilen" ilk ülke olmuştu.

Ay'ın yüzeyini incelemesi hedeflenen iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3'ün, bilim insanlarının donmuş su ve değerli elementlerin önemli rezervlerini barındırabileceğine inandıkları, keşfedilmemiş bir bölge olan Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün görev yapacağı açıklanmıştı.

Kaynak: AA

India, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hindistan'ın Ay keşif aracı Pragyaan'ın ilk hareketi görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'ın Ay keşif aracı Pragyaan'ın ilk hareketi görüntülendi - Son Dakika
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