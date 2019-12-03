Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu
Son Dakika Dünya Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu - Son Dakika Dünya

Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu

6 saat önce

NASA, Hindistan’ın Eylül ayında Ay’a indirmeyi denediği ancak başarılı olamadığı uzay aracı Vikram’ın enkazını bulduğunu açıkladı

Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu, System.String[]

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Hindistan'ın Ay'a indirmeyi denediği ancak başarılı olamadığı uzay aracı Vikram'ın enkazını bulduğunu açıkladı. Ajans, uzay aracının enkazının olduğu bölgenin fotoğraflarını yayınladı.


NASA'dan yapılan açıklamada, 26 Eylül'de Ay Yörünge Kaşifi Kamerası (LROC) tarafından modülün irtibatının kesildiği ve düştüğü alana ilişkin ilk mozaik fotoğrafın paylaşıldığı ve insanlardan modülün düşmesinden önce ve sonrasına ait görüntüleri karşılaştırmalarının istendiği belirtildi. Çok sayıda kişinin Vikram'ı aramak için ilgili fotoğrafı indirdiği ifade edilen açıklamada, Hint mühendis Shanmuga Subramanian'ın enkaz alanını tanımlamada belirgin bir tespit yaptığı vurgulandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Hindistan, Eylül, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fındık ihracatı 3 ayda 906 milyon dolar kazandırdı
Trump'tan Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff ile ilgili soruya yanıt: O meczup bir insan Ortalığı birbirine kattılar! Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi Rusya lideri Putin'den NATO'ya eleştiri: Çağın gerisinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 23:33:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'ın Ay yüzeyindeki kayıp modülü Vikram'ın enkazı bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]