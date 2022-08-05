BANGALORE, 5 Ağustos (Xinhua) -- Hindu inancına sahip Hindistanlılar refah ve zenginlik tanrıçası Lakshmi'nin gönlünü almak için düzenlenen bir Hindu ritüeli olan "Varalakshmi Vratam"da bir toptan çiçek pazarında çiçek satın alıyor. Festival, Güney Hindistan'daki Hindular tarafından Hindu takvimine göre "Shravana" ayının ilk Cuma günü kutlanıyor.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika › Güncel › Hindistan'ın Bangalore Kentinin Çiçek Pazarında Festival Yoğunluğu - Son Dakika

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