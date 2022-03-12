Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çıkan yangında 7 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Gokulpuri bölgesinde çıkan yangında, 7 kişi hayatını kaybetti.
ANI'de yer alan habere göre, yangın, bugün yerel saatle 01.00 sularında çıktı.
Yeni Delhi İtfaiye Müdürü Atul Garg, çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangının son derece hızlı yayıldığını, 60 gecekondunun tamamen yandığını söyledi.
Yangında 7 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Garg, bu kişilerin yangına uykuda yakalanmış olduklarını düşündüklerini aktardı.
Olaydan sonra bölgeyi ziyaret eden Delhi eyaletinin siyasi lideri Arvind Kejriwal, ölenlerin ailelerine ve evleri yananlara maddi destek sağlanacağını belirtti.
Başbakan Narendra Modi de sosyal medyada yaptığı açıklamada, yangın kurbanlarının ailelerine başsağlığı diledi.
Kaynak: AA
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