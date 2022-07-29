Albüm: Hindistan'da Moda Haftası - Son Dakika
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Albüm: Hindistan'da Moda Haftası

29.07.2022 17:02
Albüm: Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

YENİ DELHİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2022 FDCI Hindistan Moda Haftası, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenleniyor. Sahnede birçok ünlü Hindistanlı modacının kreasyonlarını sergileyen modeller, tasarımda çeşitliliği ve çekiciliği ustaca ortaya koydular.

Albüm: Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Albüm: Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Albüm: Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Yeni Delhi, India, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Hindistan'da Moda Haftası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Albüm: Hindistan'da Moda Haftası - Son Dakika
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