Hindistan'da Moda Haftası - Son Dakika
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Hindistan'da Moda Haftası

29.07.2022 23:01
Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

YENİ DELHİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2022 FDCI Hindistan Moda Haftası, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenleniyor. Sahnede birçok ünlü Hindistanlı modacının kreasyonlarını sergileyen modeller, tasarımda çeşitliliği ve çekiciliği ustaca ortaya koydular.

Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

Hindistan'da Moda Haftası

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen FDCI Hindistan Moda Haftası'nda Hindistanlı tasarımcı Dolly J'nin kreasyonlarını sergileyen modeller, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Javed Dar/Xinhua)

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Albüm: Hindistan'da Moda Haftası Albüm: Hindistan'da Moda Haftası
Kaynak: Xinhua

Yeni Delhi, India, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Moda Haftası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da Moda Haftası - Son Dakika
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