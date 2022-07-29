Hindistan'da Moda Haftası

YENİ DELHİ, 29 Temmuz (Xinhua) -- 2022 FDCI Hindistan Moda Haftası, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 'de düzenleniyor. Sahnede birçok ünlü Hindistanlı modacının kreasyonlarını sergileyen modeller, tasarımda çeşitliliği ve çekiciliği ustaca ortaya koydular.

Kaynak: Xinhua

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