Üye Girişi
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

13.11.2021 22:02
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

YENİ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle eğitime bir hafta ara verildi.

Yeni Delhi başbakanı Arvind Kejriwal, gazetecilere verdiği demeçte, başkentteki hava kirliliğine karşı alınan tedbirleri duyurdu.

Kejriwal, "acil durum benzeri bir durumla" karşı karşıya olunduğunu itiraf ederek, "Okullar bir hafta kapalı kalacak ve dersler çevrim içi yapılacak." dedi.

İnşaat faaliyetlerinin 14 Kasım'dan 17 Kasım'a kadar durdurulduğunu vurgulayan Kejriwal, kamu çalışanlarının da işlerini bir hafta boyunca evden sürdüreceğini kaydetti.

Kejriwal, söz konusu tedbirlerle hava kirliliği nedeniyle karşı karşıya kalınan "acil durum benzeri durumla" mücadele edilmesinin amaçlandığına işaret ederek, Yüksek Mahkemeye sokağa çıkma yasağı uygulanması teklifinde bulunacaklarını belirtti.

Kejriwal, hava koşullarının ağırlaşması halinde ilave tedbirlerin yürürlüğe konulacağını ifade etti.

Hava kirliliği son yıllarda Yeni Delhi'nin en önemli sorunlarının başında geliyor. Şehir, dünyanın en kirli başkentlerinden biri olarak gösteriliyor.

2019'da yapılan bir araştırmada Hindistan'ın hava kirliliğinin ülkede 1,2 milyondan fazla kişinin ölümünde etkili olduğu öne sürülmüştü.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü (EPIC) tarafından yayınlanan bir çalışma ise Hindistan'da tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliğinin milyonlarca insanın yaşam süresini 9 yıla kadar kısaltabileceğini ortaya koymuştu.

Yeni Delhi'de özellikle kasım-ocak aylarında çiftçilerin anız yakması, şehirdeki kömürle çalışan tesislerin ve endüstriyel işletmelerin faaliyetleri nedeniyle hava kirliliği en yüksek seviyelere ulaşıyor.

Hava Kirliliği, Yeni Delhi, Kasım, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu 21:04 Burak Yılmaz golcü kimliğini kenara bıraktı! Cebelitarık maçına çılgın asist sayısıyla damga vurdu EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama 19:30 EDHO TV8'e mi geçiyor? Oktay Kaynarca'dan dizinin akıbetiyle ilgili yeni açıklama Çalışırken 12'in kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası hayatını kaybetti 18:45 Çalışırken 12'in kattan asansör boşluğuna düşen boya ustası hayatını kaybetti
5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 17:37 5 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Oyun oynarken içine girdiği çamaşır makinesi sonu oldu 16:51 "İstifa ettim, ikna ettiler" diyen AK Partili Fakıbaba'dan bomba sözler: Tehdit ediliyorum Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum 15:30 Hadise'nin yeğeni ile birlikte paylaştığı fotoğrafa sevgilisi Mehmet Dinçerler'den olay yorum
Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş 15:10 Yıllarca eşinin ihanetine uğrayan Berdan Mardini'den çok konuşulacak sözler: Çocuklarla otele gidip gece başka adamla yan odaya geçiyormuş Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem 14:59 Babasının öldürdüğü annesini son yolculuğuna uğurlayan minik Niray'ın sözleri yürek yaktı: Gül annem

Son Dakika Haberleri
15:17 Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son tabliye montajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi
15:17 Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş
15:10 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından öldürüldü
15:00 İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı
14:53 CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti
14:52 Hakan Ural'ın koronavirüs tedavisi sonrası ilk paylaşımı
14:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, samuray kılıcıyla vahşice öldürülen Başak Cengiz'in anne ve babasıyla görüştü
14:04 Kim Milyoner'de Yeşilçam sorusunu bilemeyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu'ndan dikkat çeken tepki: İyi ki çekildin
14:03 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım
13:10 Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı
Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı Mucize gerçekleşiyor! Norveç berabere kaldı, Cebelitarık'ı 6-0 yenen A Milli Takım avantajı yakaladı         
21:51
Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti Artık Türkiye'nin de bir Messi'si var! Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golü mest etti         
20:22
Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır Fenomenlerin tutuklandığı operasyonun detayları belli oldu! Suçlamalar hayli ağır         
19:24
Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti         
18:39
Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi Nihal Candan'ın estetiksiz fotoğrafları ifşa oldu! Eski halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi         
17:30
A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar A Milli Takım gruptan nasıl çıkar? İşte Dünya Kupası'na giden yolda tüm olasılıklar         
16:16
Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş Öğretmen, beslediği boğanın darbesiyle ölmüş         
15:17
İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı İnsan spermini dişi gorillere enjekte ettiler! Yarı insan yarı maymun ortaya çıktı         
15:00
CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti CHP'li Tahsin Tarhan, TOGG'un direksiyonuna geçti         
14:53
Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı Emrindeki memurla ilişki yaşayan amire soruşturma açıldı         
13:11
Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır Başkan Mustafa Destici'den asgari ücret önerisi: En az 4 bin TL olmalıdır         
12:44
Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi Uzaylılarla ilgili ABD'den ürküten ima geldi         
12:42
AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama AK Parti'den Şehit yakını ve belediye işçisini makam odasından kovan belediye başkanı için ilk açıklama         
10:53
Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor Çalışacak eleman bulamamaktan şikayetçiler! İkitelli OSB'de çalışacak 50 bin işçi aranıyor         
10:24
Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış Berdan Mardini'den büyük ses getirecek itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış         
09:58
SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz SP lideri Karamollaoğlu, "Cumhurbaşkanı ittifak teklif etti" sözleriyle verdiği net yanıtı anlattı: Sistem değişmeden olmaz         
08:56
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2021 22:08:13. #1.12#
SON DAKİKA: Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement