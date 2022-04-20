Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak - Son Dakika
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak

20.04.2022 13:04
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19'a karşı maskenin yeniden zorunlu olacağı bildirildi.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kovid-19'a karşı maskenin yeniden zorunlu olacağı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Yeni Delhi Afet Yönetim Merkezi toplantısında, yaklaşık bir ayın ardından günlük Kovid-19 vakalarının 2 binlerin üzerinde seyretmesi üzerine, maskenin yeniden zorunlu olması kararı alındı.

Söz konusu karara uymayanların, 500 Hindistan rupisi para cezasına çarptırılacağı belirtildi.

Öte yandan, okullarda yüz yüze eğitime devam edileceği ve insanların bir araya gelmesine herhangi bir kısıtlama getirilmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Ülkede vaka sayıları yeniden 2 binin üzerine çıktı

Son 24 saatte 2 bin 67 yeni vaka kaydedilen Hindistan'da, salgın nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana ülkede 43 milyon 47 bin 594 vaka ve 522 bin 6 Kovid-19 kaynaklı ölüm bildirildi.

Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünya genelinde en çok ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda bulunuyor.

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Togo Cumhuriyeti, Yeni Delhi, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de maske yeniden zorunlu olacak - Son Dakika


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